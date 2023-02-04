أوكرانيا: حادث خطير يتسبب بانقطاع الكهرباء في أوديسا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، السبت، أن حادثاً خطيراً بمحطة فرعية عالية الجهد في منطقة أوديسا تسبب بانقطاع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الإقليمية.

وكتب شميهال على تليغرام: "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعاً، لا سيما في البنية التحتية الحيوية"، وفق رويترز.

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كما أضاف أن المحطة الفرعية تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية.

موقع للتراث العالمي في خطر

يذكر أنه في 25 يناير الفائت، كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أنها صنفت أوديسا، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على ساحل البحر الأسود، كموقع للتراث العالمي في خطر.

غير أن روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، نددت بهذا التصنيف، قائلة إن التهديد الوحيد لأوديسا يأتي من "النظام القومي في أوكرانيا".

"يدمر بشكل منهجي آثار مؤسسي أوديسا"

وفيما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه لا خلاف على قرار الاحتفاء بإرث أوديسا وحمايته، إلا أنها قالت في بيان: "لكن هذا يتطلب توضيحاً بأن التهديد الوحيد لتاريخ المدينة الغني ينبع من النظام القومي الأوكراني، الذي يدمر بشكل منهجي آثار مؤسسي أوديسا والمدافعين عنها".

كما استشهدت على وجه الخصوص بنصب تذكاري للإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية، التي تشتهر على نطاق واسع بأنها مؤسسة المدينة، تم تفكيكه بأمر من سلطات المدينة في ديسمبر 2022.

يشار إلى أن أوديسا تعرضت للقصف عدة مرات من قبل موسكو منذ عمليتها العسكرية.

وفي يوليو 2022، تم تدمير جزء من السقف الزجاجي الكبير والنوافذ لمتحف أوديسا للفنون الجميلة، الذي تم افتتاحه عام 1899.