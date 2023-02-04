الصين توطد علاقتها بروسيا.. "ثقتنا زادت"

منذ فترة غير قصيرة تشهد العلاقات بين الصين وروسيا تقارباً في عدد من الملفات، وعلى الرغم من أن بكين لم تؤيد صراحة حملة موسكو العسكرية التي شنتها على جارتها الغربية أوكرانيا، إلا أنها لم تنتقد الكرملين بأي شكل بل حملت أكثر من مرة حلف شمال الأطلسي مسؤولية استفزاز روسيا.

وقد جددت الصين، اليوم السبت، التأكيد على أن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو موسكو الأسبوع الماضي ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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شراكة استراتيجية

كما أشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما.

أتى ذلك بعد أن أكد لافروف أمس أن العلاقة بين الجانبين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين.

كما أضاف أن علاقات موسكو مع الصين ليس لها حدود وإنها على الرغم من أنها ليست تحالفا عسكريا رسميا، فإنها ذات طبيعة أعلى وأوسع نطاقا.

يشار إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين كانا أعلنا عن شراكة استراتيجية في موسكو قبل عام تهدف إلى التصدي لنفوذ الولايات المتحدة، وقالا إنه لن يكون بها مجالات تعاون "محظورة".

ويأتي هذا التقارب الصيني الروسي، في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وكل من موسكو من جهة وبكين من جهة أخرى.

فقد دفعت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا واشنطن إلى فرض آلاف العقوبات على موسكو، ما دفع الأخيرة إلى الاتجاه أكثر بعد نحو الحضن الصيني.

بدورها انتقدت بكين سابقا ما وصفته بالأحادية، داعية إلى نظام دولي جديد قائم على الحوار والتعاون، في انتقاد للسياسة الأميركية.