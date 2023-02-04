سوناك لزيلينسكي: نركز على توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، واتفقا على أهمية أن يسرع المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لكييف.

وأفاد مكتب سوناك في بيان بأن "رئيس الوزراء قال إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خطوط المواجهة في أسرع وقت ممكن"، وفق رويترز.

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كما أضاف أن الزعيمين "اتفقا على أنه من الضروري أن يسرّع الشركاء الدوليون مساعدتهم لأوكرانيا لاغتنام الفرصة من أجل إجبار القوات الروسية على التقهقر".

"زيادة التوسع في قدرات" الجيش

من جهته، قال زيلينسكي إنه بحث كيفية‭‭ ‬‬"زيادة التوسع في قدرات" الجيش الأوكراني خلال اتصال هاتفي مع سوناك.

Speaking with @RishiSunak, I thanked for start training 🇺🇦 crews on Challengers. We talked about further expanding the capabilities of the 🇺🇦 army, all-round support for Ukraine in the short & long term. I emphasized: representatives of the aggressor have no place at @Paris2024. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023

وأضاف أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات تشالنجر 2 التي أعلنت المملكة المتحدة عن توريدها إلى أوكرانيا في يناير الفائت.

قبل الصيف

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، كان كشف في 30 يناير، أن الدبابات التي تبرعت بها لندن لأوكرانيا ستكون على خط المواجهة قبل الصيف، دون إعطاء جدول زمني محدد.

ورداً على سؤال في البرلمان عن موعد نشر 14 دبابة تشالنجر التي وافقت بريطانيا على توريدها في ساحة المعركة، قال بن والاس: "سيكون على الأرجح في وقت عيد الفصح"، بحسب رويترز.

تدريبات مكثفة

أتى ذلك بعد أن صرح وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية أليكس تشوك، في 26 يناير، أن بلاده تأمل في وصول دبابات تشالنجر 2، التي ستمد كييف بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس.

وقال تشوك للبرلمان رداً على سؤال عن وقت وصول الدبابات لأوكرانيا: "القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس".

كما لفت إلى أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.

يشار إلى أن بريطانيا كانت أعلنت في يناير الفائت أنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا.