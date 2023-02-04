كييف: تهديدات موسكو برد انتقامي تبشر بجرائم قتل جماعي
لم يتأخر الرد الأوكراني على التهديدات التي أطلقها في وقت سابق اليوم، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف.
فقد اتهم ميخائيل بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، روسيا بعزمها ارتكاب جرائم "قتل جماعي" في بلاده.
Intl law is clear. 🇺🇦 can liberate its territories using any tool. Crimea is 🇺🇦.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 4, 2023
Therefore, threats by 🇷🇺 officials with "retaliatory strikes" are only a confirmation of the intention to commit mass murders & an attempt to scare in the traditional 🇷🇺 style. Always ignore Medvedev
وقال بودولياك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "تهديدات بعض المسؤولين الروس بشن ضربات انتقامية تؤكد عزمها ارتكاب قتل جماعي وهي محاولة للترويع".
إلى ذلك، جدد التأكيد على أن جزيرة القرم جزء من الأراضي الأوكرانية، قائلا "القانون الدولي واضح.. بمقدور أوكرانيا تحرير أراضيها بأي وسيلة. القرم أوكرانية".
تلويح بالنووي
أتى ذلك بعد أن هدد ميدفيديف بتحويل أراضي أوكرانيا إلى "رماد" إذا شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها لأراضيها في 2014.
كما أكد أن بلاده "مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الردع النووي".
ولطالما لوح ميدفيديف في السابق باحتمال استعمال موسكو السلاح النووي في حال اضطرت لذلك، في تهديدات قلل من أهميتها العديد من المسؤولين الغربيين، مستبعدين أن ينتهج الكرملين هذا الخيار "الجنوني".
يذكر أن روسيا كانت سيطرت على القرم عام 2014 وضمتها إلى أراضيها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، فيما أكدت كييف التي تخوض حرباً شرسة مع الروس منذ فبراير الماضي، أنها تسعى لاستعادة شبه الجزيرة.
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