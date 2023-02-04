كييف: وصلتنا دفعة كبيرة من الدبابات الغربية الحديثة

مع استعداد بلاده لصد هجوم روسي متوقع في الربيع المقبل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف استقبال ما سماه "تشكيلة دبابات" لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا.

وقال في تصريحات، اليوم السبت، إن بلاده استقبلت "عددا كبيرا" من الدبابات الغربية الحديثة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

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كما أكد أن "الأمر رسمي"، قائلا "قريبا سنرحب بدبابات ليوبارد، وتشالنجر، وأبرامز على الأراضي الأوكرانية، بأعداد كبيرة.

من البرتغال أيضا

بالتزامن أعلنت البرتغال اليوم أنها سترسل ليوبارد 2 إلى كييف، من دون تحديد العدد ومتى سيتم شحنها. وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن بلاده تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على الأجزاء اللازمة لإصلاح عدد من تلك الدبابات المتواجدة في المخازن.

وكان الأدميرال أنطونيو سيلفا ريبيرو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أوضح الشهر الماضي أن قوات بلاده لديها 37 دبابة من طراز ليوبارد 2 لكن معظمها غير صالح للعمل.

يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا كان أكد بدوره في وقت سابق أن الجيش سيحصل على 120 إلى 140 دبابة غربية حديثة من طرازات ليوبارد 2، وتشالنجر 2، وإم1 أبرامز في أول دفعة من التسليمات.

وتعول كييف على دبابات ليوبارد وهي صناعة ألمانيا، بينما تشالنجر بريطانية الصنع فيما تصنع الولايات المتحدة دبابات أبرامز، من أجل مساعدتها في التصدي للهجوم الروسي الواسع المتوقع في الربيع المقبل.

غير أن بعض المسؤولين الغربيين ألمحوا إلى أن تسليم تلك الدبابات الحديثة قد يستغرق بعض الوقت.