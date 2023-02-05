أول دبابة من طراز ليوبارد 2 تصل أوكرانيا.. قادمة من كندا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، مساء السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.

"سنواصل دعم كييف"

وقال أناند على تويتر: "اليوم غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

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كما أضافت أن كندا ستواصل تقديم المعدات إلى كييف.

"4 دبابات"

كانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.

نقاط ضعف ليوبارد

وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية "إم 1 أبرامز" الأميركية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.

موافقة ألمانية

فيما كشفت عن أن أوتاوا قد ترسل المزيد من الدبابات في المستقبل بناءً على المشاورات مع الحلفاء.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ولم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات التي سيتم توريدها.