جونسون وتراس يخططان للعودة إلى العمل السياسي في بريطانيا
في ظل ترهل حكومة رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك
يخطط رئيسا وزراء بريطانيا السابقان، بوريس جونسون وليز تراس، للعودة إلى العمل السياسي في ظل ترهل حكومة رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك، حسبما نشرتت صحيفة "تايمز" Times البريطانية.
ووفقا للصحيفة، تعتزم تراس الدخول في نزاع مع رئيس الحكومة الحالي سوناك، من خلال نشر مقال حول الحاجة إلى تقليل العبء الضريبي وتحفيز إنتاج السلع والخدمات في البلاد.
وكانت تراس نفسها تتبع مثل هذه السياسة أثناء وجودها في السلطة، لكنها أثارت الذعر في الأسواق، لأن خطتها تتطلب نفقات ميزانية ضخمة.
وتشير الصحيفة أيضا إلى أن جونسون لم يفقد الأمل في العودة إلى الأدوار القيادية، بعدما دعا هذا الأسبوع، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، حكومة سوناك إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما في الملف الأوكراني.
فبحسب رأيه، يجب على لندن وواشنطن وحلفاء كييف الآخرين ألا يؤخروا نقل المقاتلات والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الأخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية التي يمكن أن تساعد أوكرانيا في ساحة المعركة.
-
ميدفيديف: القرم هي روسيا.. والهجوم عليها سيعتبر تصعيدامستشار الرئاسة الأوكرانية أكد أن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم عبر تنفيذ هجوم تقليدي وفي وقت قصير للغاية" العرب والعالم
-
المرأة التي كتمت "سرّها" الحميم مع الأمير هاري تظهر للعلنالممثل البريطاني Rupert Everett البالغ 63 عاما، دخل على الخط، وذكر لصحيفة "التلغراف" رواية مختلفة اتهم فيها الأمير بالكذب الأخيرة
-
حزن في مصر.. ذهب ليعاتب شقيقه فماتا غرقاًالشقيق الأكبر حاول إنقاذ شقيقه ونسي أنه لا يجيد السباحه فغرقا سويا مصر
-
غفا سائق الحافلة لثوانٍ فكادت أن تحدث كارثة!مطالبات في تركيا بتشديد شروط الحصول على شهادات القيادة بعد تكرار حوادث السير سوشيال ميديا