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British Prime Minister Boris Johnson, Foreign Secretary Liz Truss and military representative to NATO Ben Bathurst leave NATO Headquarters following a summit on Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium March 24, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/Pool
بوريس جونسون وليز تراس "أرشيفية"
بريطانيا

جونسون وتراس يخططان للعودة إلى العمل السياسي في بريطانيا

في ظل ترهل حكومة رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك

العربية.نت، تاس
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يخطط رئيسا وزراء بريطانيا السابقان، بوريس جونسون وليز تراس، للعودة إلى العمل السياسي في ظل ترهل حكومة رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك، حسبما نشرتت صحيفة "تايمز" Times البريطانية.

ووفقا للصحيفة، تعتزم تراس الدخول في نزاع مع رئيس الحكومة الحالي سوناك، من خلال نشر مقال حول الحاجة إلى تقليل العبء الضريبي وتحفيز إنتاج السلع والخدمات في البلاد.

ريشي سوناك
ريشي سوناك

وكانت تراس نفسها تتبع مثل هذه السياسة أثناء وجودها في السلطة، لكنها أثارت الذعر في الأسواق، لأن خطتها تتطلب نفقات ميزانية ضخمة.

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وتشير الصحيفة أيضا إلى أن جونسون لم يفقد الأمل في العودة إلى الأدوار القيادية، بعدما دعا هذا الأسبوع، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، حكومة سوناك إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما في الملف الأوكراني.

فبحسب رأيه، يجب على لندن وواشنطن وحلفاء كييف الآخرين ألا يؤخروا نقل المقاتلات والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الأخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية التي يمكن أن تساعد أوكرانيا في ساحة المعركة.

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