كباشي: الجيش السوداني مسؤول عن حماية الدستور و"النظام المدني الديمقراطي"
حذر كباشي من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تُعالج قضية انتشار السلاح غير المقنن وسط المواطنين
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي، الأحد، إن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الدستور و"النظام المدني الديمقراطي".
وأضاف كباشي، الذي وصل مع وفد إلى كادقلي بولاية جنوب كردفان في زيارة رسمية للولاية: "نأمل أن تمضي القوى السياسية قدما في الخروج بالبلاد من الأزمة".
ونقل بيان لمجلس السيادة عن كباشي أن العملية السياسية عبر الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكونان العسكري والمدني أواخر العام الماضي، "لا تحظى باتفاق كاف".
وأوضح البيان أن عضو مجلس السيادة أقر "بتقصير" الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها، لافتا إلى أهمية فرض هيبة الدولة، وتفعيل القوانين الرادعة، وتقديم الجناة للعدالة.
وحذر كباشي من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تُعالج قضية انتشار السلاح غير المقنن وسط المواطنين.
ودعا كباشي، قائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، للتوقيع على وقف "العدائيات" مع الحكومة والتأسيس للتعايش السلمي توطئة للجلوس للتفاوض.
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