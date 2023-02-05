أوكرانيا: نحتاج إلى مئات الآلاف من الطائرات المسيرة

نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأحد، عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله إن بلاده بحاجة إلى مئات الآلاف من الطائرات المسيرة وإن العمل جار لتلبية تلك الاحتياجات.



وأشارت الوكالة إلى أن وزير الدفاع التقى أكثر من مائة من مطوري ومصنعي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين حيث قال خلال اللقاء "في الوقت الحالي، تُقاس احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية بمئات الآلاف من الطائرات بدون طيار... يجري العمل على سد هذه الاحتياجات".



وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأوكراني وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، ووزير الصناعات الاستراتيجية بافلو ريابكين وممثل عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.





أكد ريزنيكوف على أهمية دعم سوق الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وخاصة الطائرات بدون طيار التي تُستعمل في نطاق واسع من العمليات جوا وبحرا وبرا.



وأضاف أن مهام تلك الطائرات قد تتعلق "بتعديل نيران المدفعية، وإلحاق الضرر بالعدو (طائرات هجومية)، وتوصيل معدات عسكرية، وإجلاء الجرحى، وما إلى ذلك".