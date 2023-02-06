الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في عملية دهم قرب أريحا

ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عدداً من المسلحين الفلسطينيين خلال مداهمة لمخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا، اليوم الاثنين، بهدف اعتقال نشطاء مشتبه بهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال البيان إن أهداف المداهمة هم مشتبه بهم في محاولة هجوم على مطعم في مستوطنة إسرائيلية يوم 28 يناير.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 أصيبوا، أحدهم حالته حرجة، دون تفاصيل عن سقوط أي قتلى.

وجاءت المداهمة وسط فترة تفاقم فيها التوتر بشدة ما أثار مخاوف من احتمالات المزيد من التصعيد في العنف، وسط دعوات للتهدئة للجانبين من الولايات المتحدة وهيئات دولية منها الأمم المتحدة.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات في الضفة الغربية منذ أشهر، ووضعت القوات في حالة تأهب مرتفعة بعد أن قتل مسلح فلسطيني 7 قرب كنيس في 27 يناير، ردا على اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين ومقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن مداهمة، اليوم الاثنين، لمخيم عقبة جبر استهدفت اعتقال مجموعة من المسلحين المنتمين لحماس، التي تدير قطاع غزة، وذكر الجيش أنهم تحصنوا داخل منزل في المخيم ويخططون لتنفيذ مزيد من العمليات بعد محاولة الهجوم على المطعم.

ومن جانبه، صرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعقيبا على ما حدث في أريحا بأن "توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالا عليه".

وفي 28 يناير، كشفت السلطات الإسرائيلية أن مسلحين ظهرا في مطعم داخل مستوطنة فيريد يريحو حيث كان هناك نحو 30 شخصا من رواد المطعم، لكنهما فرا قبل تنفيذ الهجوم بسبب تعطل في أحد الأسلحة.

وأوضحت القوات الإسرائيلية على مدى الأسبوع الماضي أنها نفذت عددا من العمليات لمحاولة ضبط واعتقال مشتبه بهم.