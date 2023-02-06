الخزانة البريطانية تكشف عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية
مصادر دفاعية بريطانية: لن يكون بوسع بريطانيا تقديم عدد كبير من الجنود مثل ما يتوقعه أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لقوة رئيسية جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته
أكدت مصادر دفاعية بريطانية أن وزارة الخزانة البريطانية أشارت إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية على الرغم من إدراك الحاجة الملحة لإعادة التسلح في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الأحد.
وأضاف التقرير أنه لن يكون بوسع بريطانيا تقديم عدد كبير من الجنود مثل ما يتوقعه أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لقوة رئيسية جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته.
يأتي هذا بينما تطالب بعض الشخصيات في بريطانيا بتسلم المملكة المتحدة المزيد من الأسلحة لكييف، خصوصاً طائرات مقاتلة.
وفي زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع حيث التقى مسؤولين جمهوريين، حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، الذي يسعى للعودة إلى منصب قيادي، الحكومة البريطانية على "إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه في أسرع وقت ممكن".
كذلك، أكد الجمعة في مقابلة صحفية أنه "لن يكون من السيئ منحهم المزيد من الدبابات".
واضطرت الحكومة البريطانية حينها إلى التذكير بأن بوريس جونسون "لم يكن يتصرّف باسم الحكومة البريطانية"، مشيرةً إلى الصعوبات العملية أمام تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف.
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