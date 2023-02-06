بدء محاكمة شخصيات مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ
عام 2020، فرضت بكين قانونًا لاستخدامه باتهام المجموعة بـ "تقويض سلطة الدولة"
بدأت الاثنين محاكمة 47 من أبرز الشخصيات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، في أكبر قضية قضائية حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي قضى على كل معارضة في المدينة.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا "بالتآمر لارتكاب عمل تخريبي". وتتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة الإطاحة بالحكومة المدنية الموالية لبكين. لكنّ المتهمين يؤكدون أنهم يُحاكمون بسبب انضمامهم إلى معارضة سياسية عادية.
ويشير المراقبون إلى أي مدى تظهر هذه المحاكمة ضآلة إمكانية انتقاد سلطة بكين في هونغ كونغ منذ قمع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2019.
عام 2020، فرضت بكين قانونًا جديدًا للأمن القومي في هونغ كونغ، لاستخدامه في اتهام المجموعة بـ "تقويض سلطة الدولة".
وتقول الصين إن القانون ضروري للحد من الاضطرابات السياسية، لكن منظمات حقوقية في هونغ كونغ وشخصيات معارضة تقول إن حملة القمع التي تلته قضت تقريبًا على الحكم الذاتي والحريات السياسية في المدينة.
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