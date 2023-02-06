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حجم المنطاد الصيني يكشف الغرض منه.. كيف؟
المنطاد الصيني الذي أسقط
أميركا و الصين

بكين: العلاقة مع واشنطن "تضررت بشكل كبير" بسبب المنطاد

أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية

العربية.نت، وكالات
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قالت بكين إن علاقاتها مع واشنطن "تأثرت وتضررت بشكل خطير" جراء إسقاط المنطاد.

وحثت الصين الولايات المتحدةاليوم الاثنين على عدم تصعيد التوتر أو اتخاذ أي إجراءات تضر بمصالح بكين ردا على إسقاط منطاد صيني قالت إنه مدني بطبيعته ودخل المجال الجوي الأميركي بطريق الخطأ.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ في تصريحات للسفارة الأميركية في الصين إن "الصين تعارض بقوة وتحتج بشدة على ذلك". وأضاف: "الحكومة الصينية تتابع عن كثب تطورات الوضع".

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وأسقطت الولايات المتحدة السبت، المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية.

وأقرّت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معربًا عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.

يذكر أن البنتاغون كان أعلن أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

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