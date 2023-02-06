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This handout photo taken from video released by Russian Defense Ministry Press Service on Saturday, Nov. 12, 2022, shows the combat work of servicemen of the Russian Radiation, Chemical and Biological Protection Troops (RCBZ) during an action at an unspecified location in Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

روسيا: نحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيمياوية

السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية أسلحة كيمياوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت

العربية.نت
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قالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، إنها تحقق في اشتباه في استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيمياوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت.

ولم تنشر موسكو أي أدلة تدعم هذه المزاعم، ومن جهتها لم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية عليها.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهي منطقة موالية لروسيا في الأراضي التي سيطرت عليها في شرق أوكرانيا، أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لأسلحة كيمياوية بالقرب من المدينتين.

جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
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  • جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
  • جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
  • جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
(3 صور)
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
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وأضافت: "نتيجةً لذلك، يعاني جنود روس من تدهور في صحتهم ومن أعراض تسمم"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل عام تقريبا، حذرت روسيا مراراً من أن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة. ولم يقع مثل هذا الهجوم.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات، لكنهم اعتبروا أنها مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب لكن مع إلقاء اللوم على أوكرانيا. ورفضت روسيا هذا الاتهام.

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