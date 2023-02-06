شاهد زعيم فاغنر يتحدى زيلينسكي: نلتقي بالجو.. إذا تغلبتم تسترجعون باخموت

ظهر زعيم مجموعة "فاغنر" المسلّحة الروسية، يفغيني بريغوجين، الاثنين، على متن طائرة قدّمها على أنها قاذفة سوخوي من طراز "سو-24" عائدةً من عملية قصف استهدفت مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.

في مقطع فيديو، ظهر رجل الأعمال المعروف الذي أصبح زعيم حرب معتمرًا خوذةً وواضعًا قناع طيار، فيما بدا من النافذة مشهد وسط الظلام أثناء هبوط المقاتلة.

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وقال بريغوجين في هذا الشريط القصير الذي نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام، "لقد هبطنا، قصفنا باخموت".

وتحدّى بريغوجين أيضًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدًا أنه سيصعد الثلاثاء على متن مقاتلة من طراز "ميغ-29". وقال لزيلينسكي "إذا أردتم، سنلتقي في الجوّ. إذا تغلّبت طائرتكم، تسترجعون (باخموت)، وإلا سنذهب حتى (نهر) دنيبر".

ونُشر الفيديو في اليوم الذي صوّت فيه البرلمان الأوكراني على قرار يصنّف مجموعة فاغنر التي يقاتل عناصرها في الصفوف الأمامية إلى جانب الجيش الروسي، بأنها "منظمة إرهابية".

وقال رئيس الإدارة الرئيسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر تلغرام "نستعدّ لتدمير فاغنر كونها جزءًا من الإرهاب الدولي".

من جانبه، أكد رئيس الكتلة الرئاسية في البرلمان ديفيد أراخاميا أن النواب الأوكرانيين "أقروا أيضًا طلبًا إلى المنظمات الدولية والبرلمانات يتعلّق بتصنيف المجموعات المسلحة الروسية الخاصّة بأنها منظمات إرهابية".

ويشارك عناصر فاغنر خصوصًا في الهجوم على باخموت التي تسعى موسكو منذ الصيف الماضي إلى السيطرة عليها، ما أسفر عن خسائر فادحة في الجانبين وعن دمار هائل.

وتراجع الدفاع الأوكراني عن المدينة منذ أن حقق الروس مكاسب ميدانية، بينها خصوصًا السيطرة على مدينة سوليدار.

وأقرّ زيلينسكي السبت بأن الوضع "يزداد تعقيدا" على الأرض في مواجهة القوّات الروسيّة، لاسيما في باخموت.

من جانبه، تحدّث بريغوجين الأحد عن "معارك ضارية في الأحياء الشمالية (لباخموت)، للسيطرة على كل شارع وكل منزل وكل درج".