اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
People search through rubble following an earthquake in Diyarbakir, Turkey February 6, 2023. REUTERS/Sertac Kayar
من زلزال تركيا

زلزال تركيا.. الأكبر منذ 23 عاماًَ

وقعت 42 هزة ارتدادية ، أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر، منذ الزلزال الذي ضرب جنوب ووسط البلاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الاثنين، نقلاً عن مدير مرصد "قنديلي"، هالوك أوزنر، أن الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين، هو "الأكبر منذ 23 عاما، بعد زلزال 17 أغسطس 1999".

وجاء مركز الزلزال عند تقاطع حدود إقليمي كهرمان مرعش وغازي عنتاب الساعة 4:17 فجرا بقوة 7.4 ريختر.

بدوره أشار خبير الزلازل التركي، دوغان كالافات، إلى أن "الهزات الارتدادية ستستمر لمدة عام تقريبا، ولهذا نتمنى أن يتجنب مواطنونا المباني المتضررة".

من زلزال تركيا
من زلزال تركيا

ووقعت 42 هزة ارتدادية ، أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر، منذ الزلزال الذي ضرب جنوب ووسط البلاد.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم، وتتموضع على خط صدع عميق.

وزير دفاع اليمن: تساهل المجتمع الدولي مع الحوثي يهدد استقرار المنطقة اليمن اليمن والحوثي وزير دفاع اليمن: تساهل المجتمع الدولي مع الحوثي يهدد استقرار المنطقة

وعام 1999 شهدت تركيا في 17 أغسطس ثاني أكبر زلزال في تاريخها بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، واستمر 45 ثانية.

ووفقا لتقرير لجنة البحوث البرلمانية بتاريخ يوليو 2010 عن الزلزال المذكور، فقد 17 ألفا و480 شخصا حياتهم وأصيب 43 ألفا و953 شخصا في الزلزال، بينما تشير مصادر غير رسمية إلى أن عدد القتلى بلغ قرابة 50 ألفا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط