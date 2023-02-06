زلزال يضرب تركيا.. وسكان مصر ولبنان وسوريا والعراق يشعرون به

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب فجر الاثنين، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
وبحسب المركز الأميركي، ووقع الزلزال في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم.
من جهته، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال قوته 7.9 درجة وقد هز وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات.
أما هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية فقدّرت قوة الزلزال عند 7.4 درجة وقالت إنه وقع قرب مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا.
وأظهرت صور بثتها محطة "تي. آر. تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.
وقال شهود إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ وتسبب بأضرار مادية.
وقد شعر بهذا الزلزال سكان اليونان وقبرص والعراق وسوريا ولبنان ومصر وأرمينيا.
وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل قوةً.
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