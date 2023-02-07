أردوغان: زلزال تركيا من أكبر الكوارث.. وارتفاع عدد القتلى إلى 3549

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال الذي ضرب بلاده من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، معلناً ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 و22168 جريحاً.

وأضاف في كلمة اليوم الثلاثاء، أن الدمار في المنطقة يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى إنشاء 54 ألف موقع للإيواء في مناطق الزلزال.

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كما أعلن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ، مؤكداً أن مختلف القوى الأمنية والعسكرية تشارك في عمليات الإنقاذ.

10 مدن منكوبة

وأوضح أن طائرات مسيرة تشارك في عمليات الإنقاذ، داعياً كل الدول لمساعدة تركيا بالمعدات اللازمة بغض النظر عن الوضع السياسي.

وأعلن 10 مدن متضررة من الزلزال كمناطق كوارث، وتنكيس الأعلام حتى يوم 12 فبراير حداداً على ضحايا الزلزال، وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر في المناطق المتضررة.

كذلك قال إن 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلزال.

إلى ذلك، قال إنه سيتم ملاحقة من نشر أخباراً كاذبة بشأن الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي.

عشرات الهزات الارتدادية

يذكر أن الزلزال الأول وقع الاثنين عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.