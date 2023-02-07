أعراض يشعر بها الجسم قبل وقوع الزلازل

بينما يؤكد الباحثون صعوبة التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها بوقت طويل، إلا أن أعراضا جسدية قد نشعر بها تنذر بقرب وقوع الزلزال، بحسب ما نشرته مجلة "ناتشر هيلث تيكنيكس".

وتشمل الأعراض الجسدية التي قد نشعر بها قبل وقوع الزلزال ما يلي:

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الصداع والغثيان أو الدوار.

شعور بالضيق والقلق وعدم القدرة على ضبط النفس.

تغيرات مؤقتة بالرؤية.

هزات عضلية قصيرة المدة في اليد أو القدم.

طنين الأذن.

أعراض غريبة

وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، كثرت تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أعراض غريبة شعروا بها قبل وقوع الكارثة.

كما تحدث البعض عن شعور بالصداع والدوار وضيق التنفس، فيما وصف آخرون ما حصل معهم بأعراض شبيهة بتلك التي تحدث عن الإصابة بالدوار الدهليزي.