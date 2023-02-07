بريطانيا: روسيا بدأت تنفيذ خطة الاستيلاء على كامل دونيتسك

أفاد تحديث مخابراتي بريطاني اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي حاول على الأرجح استئناف العمليات الهجومية الرئيسية في أوكرانيا في أوائل يناير كانون الثاني، بهدف الاستيلاء على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من دونيتسك.

لكن التحديث أضاف أنه لا يزال مستبعدا أن تتمكن روسيا من حشد القوات اللازمة للتأثير بشكل كبير على نتيجة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

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كييف تقاوم

إلى هذا، يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، وفي المقابل تقاوم قوات كييف الدب الروسي بدعم عسكري ولوجستي من القوى الغربية.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالات أنباء محلية بوقوع استهداف روسي عبر المقاتلات لقاعدة عسكرية أوكرانية بصواريخ "فاب-3000"، حيث استهدف القصف 1500 جندي أوكراني "احترقوا إثر الضربة وقُتل نصفهم"، بحسب ما أوردته الوكالات المحلية عبر "تليغرام" في دونيتسك.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات فاغنر تحاصر مدينة باخموت من الناحية الجنوبية الغربية لتصل إلى أطراف مدينة كوستنتينفكا، وتسيطر على الطريق السريع الذي يوصل الإمدادات العسكرية من مدينة كوستنتينفكا، فيما تدور معارك ضارية في إيفانوفكا بأطراف باخموت في نفس المحور الجنوبي بحسب قائد قوات فاغنر. وتشهد عدة مناطق بالمدينة قتال شوارع في معامل ومسالخ اللحوم، ومحاولة قوات فاغنر السيطرة على ضواحي المدينة الشرقية، بينما تتقدم القوات الروسية من المحور الشمالي بضواحي باخموت وتحاول السيطرة على بلدات إضافية وتتقدم نحو سيفرسك عبر سوليدار.

قصف مدفعي

وأفاد مراسلنا بأنه تجري عملية عسكرية روسية كبيرة بالقصف المدفعي وراجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية التي تتمركز حول مدينة دونيتسك مثل افديفكا ومارينكا وكراسني غورفكا، واستمرت أصوات القصف وإطلاق الصواريخ دون توقف طوال ليلة أمس حتى الصباح الباكر.

وتنقل القوات الأوكرانية الآليات الثقيلة من محور باخموت ومحاور أخرى إلى محور مدينة أوغلدار، فيما يدعم الجيش الأوكراني قواته البشرية في أوغلدار بإرسال تعزيزات الجنود من مناطق تشيركاسي وتشيرنيغوف وخاركيف وبولتافا. وتصل الإمدادات عبر مدينة كوراخوفا التي تبعد 30 كيلومترا شمال أوغلدار. وتشير المصادر إلى أن التعزيزات بالآليات لأوغلدار سببها إخفاق المقاتلين بإخفاء مدافع هاوتزر الأميركية ومستودعات الذخيرة حيث أصبحت هدفاً للمقاتلات الروسية التي باتت حاضرة في محور دونباس بشكل دائم.

وقبلها، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها بـ204 قذائف وصاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية وأسفر القصف عن مقتل 4 أشخاص و4 إصابات وهدم بالبنى التحتية والمساكن. واستطاع رجال الطوارئ صباح اليوم في مدينة دونيتسك انتشال 3 قتلى من تحت أنقاض أحد الأبنية التي قصفت يوم أمس، وما زالت عملية إزالة الركام مستمرة.