بعد موافقتها.. ألمانيا بصدد تسليم كييف 187 دبابة "ليوبارد1"
بعدما أعلنت قبل أيام عن موافقتها على إرسال دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن الحكومة الألمانية بصدد إصدار تصريح لشركتي راينميتال فلنسبورغ لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة من ذات الطراز، بحسب ما نقلت بوابة "بيزنيس اينسايدر" الإخبارية.
ووفقاً للمصدر فان شركة "راينميتال" ستسلم 88 وحدة من الدبابات، وستأتي 99 أخرى من قبل شركة "فلنسبورغ"، موضحاً أن أوكرانيا ستتلقى أول دفعة من الدبابات في موعد لا يتجاوز منتصف هذا العام، ولم يتم تحديد عددها بالضبط.
كما أضاف أن العديد من "ليوبارد 1" بحاجة إلى إصلاح وصيانة وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن استخدام الدفعة بأكملها في ساحة المعركة أو ما إذا كان سيتم استخدام جزء من المعدات كقطع الغيار، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن ألمانيا يمكن أن تزود أوكرانيا بما يصل إلى 160 دبابة من طراز "ليوبارد1" من المخزونات الصناعية.
14 دبابة "ليوبارد 2"
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أواخر الشهر الماضي، أن بلاده سترسل 14 دبابة "ليوبارد 2" المتقدمة إلى كييف، كما أنه سيسمح للدول الأوروبية التي اشترت تلك الدبابات من ألمانيا بإرسالها أيضاً للقوات الأوكرانية.
فيما أعلنت واشنطن أيضا يوم 25 يناير 2023، عزمها تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة "أبرامز إم1". كما تعهدت كل من النرويج وسلوفاكيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا عزمها تزويد كييف بالدبابات القتالية المتقدمة.
برلين مترددة منذ أشهر
يشار إلى أن برلين كانت ترددت لأشهر عدة قبل الإقدام على تلك الخطوة، ما عرضها لانتقادات جمة داخلياً وخارجياً، قبل أن توافق على اتخاذ هذا القرار خوفاً من توسع النزاع الروسي الأوكراني.
إلا أن سعي القوات الروسية لتحضير هجوم واسع على ما يبدو في الربيع المقبل، فضلا عن إلحاح السلطات الأوكرانية، وضغط بعض الحلفاء الأوروبيين، دفع برلين إلى اتخاذ قرارها، علماً أن توريد تلك الدبابات قد يستغرق أشهراً عدة.
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