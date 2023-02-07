زلزال جديد بقوة 5.7 يهز منطقة شرق تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز شرق تركيا اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا.

إلى هذا، من المتوقع أن تبدأ المساعدات الدولية الوصول إلى تركيا وشمال سوريا الثلاثاء فيما يتواصل السباق مع الوقت والبرد في شمال سوريا لانتشال الناجين من ثلاث هزات عنيفة ضربت المنطقة الاثنين وأودت بآلاف القتلى.

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حصيلة مرشحة للارتفاع

وأظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث والمرجحة للارتفاع بعد حوالى عشرين ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7,8 درجات والتي شعر بها في لبنان وقبرص وشمال العراق أيضا، مقتل أكثر من 4890 شخصا، 3381 في تركيا وفق الهيئة العامة لإدارة الكوارث (افاد) وأكثر من 1440 في سوريا.

وجهدت فرق الانقاذ في البرد وتحت الأمطار الغزيرة أو الثلوج مستخدمة أحيانا الأيادي، لإنقاذ عالقين بين الانقاض. وقد أنقذت طفلة تبلغ سبع سنوت في هاتاي في جنوب تركيا عند الحدود مع سوريا بعد أكثر من 20 ساعة على الزلزال على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس كان حاضرا في المكان.

سوء أحوال جوية

ويعرقل سوء الأحوال الجوية في منطقة الأناضول التركية عمل فرق الانقاذ ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نصبت وحول مواقد النيران التي اقيمت في المناطق المنكوبة.

يشار إلى أن الزلزال الأول وقع الاثنين عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

عشرات الهزات

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.