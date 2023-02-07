لمساعدة سوريا وتركيا.. الأردن يرسل 99 منقذاً ومساعدات

قررت الحكومة الأردنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية إرسال 99 منقذاً من فريق البحث والإنقاذ الدولي، للمساعدة في البحث عن ناجين ومتضررين جراء الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن أولى طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الأردني أقلعت اليوم، وهي محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية، وخمسة أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

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تجهيز شحنات فورية

وأوضح بيان صادر من وزارة الخارجية أن الهيئة الخيرية الهاشمية بدأت منذ يوم أمس، بالتواصل مع الجهات المختصة في سوريا وتركيا، وعبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإرسال بعض الاحتياجات الفورية للمناطق المنكوبة، حيث تم تجهيز شحنات يجري التنسيق لإيصالها إلى البلدين.

وأضاف البيان أن الهيئة وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع وإيصال المساعدات، وأن أي تبرعات نقدية أو عينية سيتم تسليمها من خلالها.

وكانت الهيئة الخيرية الهاشمية ناشدت المؤسسات الوطنية والأفراد، الذين أبدوا رغبتهم بالتبرع، حصر تبرعاتهم بالأدوية والمستلزمات الطبية، والبطانيات، والخيام، والملابس الشتوية، وطرود المواد الغذائية، ومياه الشرب الصحي، إضافة إلى التبرعات النقدية.

فريق البحث والإنقاذ الأردني

إلى ذلك، قررت السلطات الأردنية تكوين فرق متخصصة في البحث والإنقاذ مدربة ومؤهلة وقادرة على العمل في أي مكان في العالم.

وفي شهر شباط من عام 2003 تم إنشاء نواة لفريق بحث وإنقاذ أردني قادر على العمل دوليا ومحليا للتعامل مع مختلف الكوارث، وتبعه في شهر أيلول من عام 2009 تأسيس قيادة فريق البحث والإنقاذ الأردني.

تجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي يتبع لمديرية الأمن العام، وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية.

واستطاع البقاء في التصنيف الدولي الثقيل في مجال البحث والإنقاذ وذلك بعد إعادة تصنيفه من قبل خبراء الهيئة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ، والتي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث حقق هذا الفريق الوطني كافة المتطلبات التأهيلية والفنية واجتياز الاختبارات التقييمية لهذا التصنيف.