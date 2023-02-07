موسكو: رد فعل واشنطن بشأن المنطاد الصيني "هستيري"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتفهم تفسيرات الصين حول تحليق منطادها فوق الأراضي الأميركية، وتعتبرها كافية ومفهومة تماماً.
وفي تصريحات صدرت اليوم الثلاثاء، قالت زاخاروفا: "نعتقد أن التفسيرات التي قدمها الجانب الصيني حول دخول منطاد غير مأهول تابع لجمهورية الصين الشعبية إلى المجال الجوي الأميركي نتيجة لظروف قاهرة، كافية ومفهومة على نحو تام".
كما أضافت الدبلوماسية الروسية: " تصرفت الصين بمسؤولية فيما يخص هذا الوضع غير السهل، وهو أمر لا ينطبق على رد الفعل المتهور لواشنطن ولوسائل الإعلام الأميركية"، وتابعت زاخاروفا "يصعب وصف (رد فعل واشنطن) إلا بأنه رد هستيري".
وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال أمس الاثنين إن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحاً أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد.
بكين مستاءة
فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد، أنها أبدت استياءها الشديد واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.
كما انتقدت بكين قرار البنتاغون إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أميركا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".
إسقاط المنطاد
أتي تنديد بكين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأميركية أسقطت يوم السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.
يذكر أن البنتاغون كان أعلن، الخميس، أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
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