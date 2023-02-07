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طواقم الإنقاذ عقب الزلزال المدمر في تركيا - رويترز

روسيا ترسل طواقم إنقاذ إلى سوريا.. وأوكرانيا تشارك في تركيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 50 من المنقذين الروس وصلوا إلى سوريا للمساعدة في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 5500 قتيل حتى الآن في سوريا وتركيا.

وبحسب ما ذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، "توجه متخصصو وزارة الطوارئ الروسية، الذين وصلوا اليوم إلى سوريا على الفور إلى منطقة عمليات البحث والإنقاذ".

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كما أوضحت أن هناك أكثر من 50 من المنقذين، من بينهم ثلاثة طواقم مع الكلاب المدربة، حيث تجري عمليات البحث وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت طائرة "إليوشن-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وعلى متنها رجال إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة للبحث والإنقاذ والتعامل مع الأنقاض، قد وصلت إلى سوريا اليوم الثلاثاء.

فريق أوكراني إلى تركيا

إلى ذلك، سترسل أوكرانيا فريق بحث وإنقاذ قوامه 87 فردا إلى تركيا للمساعدة مواجهة على تداعيات الزلزال.

جاء هذا الإعلان في مرسوم نشر على موقع مكتب مجلس الوزراء الأوكراني.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوما منفصلا يطلب من حكومته ”ضمان توفير المساعدات الإنسانية لتركيا”.

الأعداد ترتفع بشكل كبير

وقال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2300 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير".

فيما أعلن المرصد السوري عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1970.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن 812 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 1449 في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب وطرطوس التي تسيطر عليها الحكومة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

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