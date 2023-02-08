المياه تغمر الشوارع.. ناس في العراء وركام يطفو مناطق تركية
زلزال مروع ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى، وأثار ذعراً واسعاً بين مواطني البلدين وأيضاً دول الجوار التي بلغها الزلزال بدرجات أقل، خصوصاً في ضوء الهزات الارتدادية التي تلته.
يأتي ذلك في ظل جهود محلية انضمت إليها فرق مختصة أجنبية لإنقاذ العالقين تحت أنقاض الأبنية المدمرة التي هوت على أصحابها وهم نيام.
ووسط هذه المأساة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عدة من تركيا تظهر الناجين من هذه الكارثة في العراء، فيما يمكن مشاهدة الدمار الهائل في المناطق والمياه تغمر الشوارع، وفق مراسل "العربية".
يشار إلى أنه في أحدث حصيلة للضحايا، أعلنت الطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 6234 قتيلاً، أما عدد الإصابات فبلغ 37011، فيما انهارت آلاف المباني السكنية.
أما في شمال غربي سوريا، فارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2700، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
بينما تخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.
وفي أجواء البرد القارس، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة.
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