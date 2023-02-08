بريطانيا: سنزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى وندرب طياريهم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستوسع نطاق تدريب العسكريين الأوكرانيين من خلال البدء بتدريب الطيارين على المقاتلات، وتخطط لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

وقال سوناك: "أنا فخور بأننا سنوسع اليوم البرنامج التدريبي للقوات الأوكرانية، والذي سيشمل الآن، بالإضافة إلى الجنود، تدريب طيارين على المقاتلات ومشاة البحرية"، حسبما جاء في بيان مكتب سوناك.

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كما أكد البيان أن الطيارين الأوكرانيين سيتلقون المهارات التي من شأنها أن تسمح لهم "بقيادة مقاتلات حلف شمال الاطلسي في المستقبل". وتعتزم لندن تنسيق الجهود في هذا المجال مع حلفائها من أجل "تلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا".

مدته 36 شهراً

وأشار البيان إلى أن سوناك "سيقترح أيضا البدء فورا في برنامج تدريبي لجنود مشاة البحرية، وكل هذا سيتم تنفيذه بالإضافة إلى برنامج تدريب المجندين الجاري بالفعل في المملكة المتحدة، والذي سمح بتدريب 10 آلاف شخص على العمليات القتالية خلال الأشهر الستة الماضية، وخلال هذا العام سيساعد 20 ألف شخص آخر في الحصول على المهارات اللازمة"، مضيفا أنه خلال هذا العام من المقرر توسيع البرنامج بشكل أكبر.

وأضاف "كما سيقترح رئيس الوزراء تزويد أوكرانيا بمزيد من الإمكانيات بعيدة المدى"، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لمثل هذه الخطوة هو "تعطيل قدرة روسيا" على ضرب الأهداف الأوكرانية، وكذلك "المساعدة في تقليل الضغط على الجبهات الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن أقصر دورة تدريبية للطيارين على المقاتلات تستغرق 36 شهرا.

زيارة زيلينسكي

إلى ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء، أنه ستتم مناقشة كل هذه القضايا خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى المملكة المتحدة، المقررة اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي في المملكة المتحدة برئيس الوزراء، والتحدث في البرلمان، وزيارة القاعدة التي يتدرب فيها العسكريون الأوكرانيون، ويعتزم أعضاء الوفد الأوكراني مناقشة تفاصيل برنامج التدريب مع ممثلي الجانب البريطاني.

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء سيعرض أيضا دعم خطط الرئيس زيلينسكي للعمل من أجل تحيقق سلام مناسب وطويل الأجل في أوكرانيا".

عقوبات جديدة ضد روسيا

في الوقت نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان المكتب: "اليوم، ستعلن المملكة المتحدة أيضا عن عقوبات جديدة ردا على الضربات الروسية المستمرة على أراضي أوكرانيا".