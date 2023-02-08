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من تركيا (فرانس برس)
من تركيا (فرانس برس)

تركيا: وصول 31 فرقة إنقاذ من مختلف دول العالم

دبي - العربية.نت
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قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن 31 فرقة إنقاذ وصلت حتى الآن من دول مختلفة حول العالم للمشاركة في جهود الإغاثة من الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي وأودى بحياة الآلاف.

وذكر نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أن أكثر من 100 ألف فرد يعملون في جهود الإغاثة بالبلاد.

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وأضاف أنه لا توجد طرق مغلقة، مشيراً إلى الحصول على مساعدات من 68 دولة.

أوكتاي يهاجم سياسيين معارضين

إلى ذلك، هاجم نائب الرئيس التركي سياسيين معارضين واتهمهم ببث معلومات مضللة، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه تم حل جميع مشكلات الاتصالات.

ووسط أنقاض المباني في عشرات المدن في جنوب وجنوب شرقي تركيا التي دمّرها الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة، انتقد الناجون الذين ينتظرون المساعدة والإغاثة، الحكومة التركية وخصوصاً أردوغان الموجود في السلطة منذ العام 2003، معتبرين أنه تمّ "التخلّي" عنهم في البرد.

زلزال تركيا - رويترز
زلزال تركيا - رويترز

في هذه الأثناء، تعذّر الدخول إلى موقع تويتر عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا الأربعاء، وسط الانتقادات المتزايدة التي طالت ردّ الحكومة على الزلزال.

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص في تركيا و2662 شخصا في سوريا، فضلا عن سقوط عشرات الآلاف من المصابين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

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