تزامناً مع زيارة زيلينسكي.. بريطانيا تشدد عقوباتها على روسيا

فرضت المملكة المتحدة، الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي، على ما أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هذا البلد.

وأكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي من شأنها "تسريع الضغط الاقتصادي على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين - وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار"، حسب تعبيره.

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كما أضاف كليفرلي: "أنا مصمم، بالتوافق مع قوانيننا، على ألا تتمكن روسيا من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تتوقف نهائياً عن تهديد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

من تطال؟

يشار إلى أن العقوبات الإضافية تستهدف بشكل خاص 6 كيانات تزود الجيش الروسي بمعدات عسكرية، مثل المسيرات لاستخدامها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق فرانس برس.

كما تتعلق بثمانية أفراد ومنظمة مرتبطة "بشبكات مالية سيئة تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين"، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

يذكر أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 1300 فرد وكيان منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ما يقرب من عام.