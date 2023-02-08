دفعة ثالثة.. روسيا ترسل 50 رجل إنقاذ لتركيا
عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعلن مستشار وزير الطوارئ الروسي دانييل مارتينوف، الأربعاء، عن مغادرة مجموعة تضم 50 رجل إنقاذ إلى تركيا.
وقال مارتينوف في تصريحات تلفزيونية إن "دفعة ثالثة مكونة من 50 شخصاً (من رجال الإنقاذ) تتوجه إلى تركيا مع 3 وحدات من المعدات وكل ما هو ضروري لتعزيز جهود مجموعتنا (الموجودة في تركيا) وتقديم كل ما يعزز المساعدات"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
كما أضاف أن رجال الإنقاذ لديهم جميع المعدات اللازمة لتنفيذ العمل، موضحاً أن "منطقة مسؤوليتنا، تقع ضمن أكثر المناطق تدميراً وأكثرها صعوبة. لكننا فرزنا أيضاً مجموعة متنقلة تستجيب لجميع النداءات التي تأتي من كل من الفرق التركية والدولية، ومن السكان المحليين".
أكثر من 100
يشار إلى أنه إجمالاً، وصل أكثر من 100 من المنقذين التابعين لوزارة الطوارئ الروسية إلى تركيا، وشرعوا بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش، الأكثر تضرراً من الزلزال.
وكان نائب وزير وزارة الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان، قد قال في وقت سابق، إن رجال الإنقاذ الروس سيعملون في تركيا حتى تستكمل السلطات التركية عملية البحث والإنقاذ.
11236 قتيلاً
يذكر أن حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 11200، الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 8574 شخصاً قضوا في تركيا و2662 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236.
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