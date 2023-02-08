فيديو موجع.. سيدة تبكي بحرقة فوق جثث أفراد من أسرتها

عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، باتت رائحة الموت تفوح في كل مكان. فالقصص المأساوية لا تعد ولا تحصى. آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن فقدان الناس أحباءهم.

وقد وثق فيديو جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حرقة قلب وألم سيدة تركية فقدت أفراداً من أسرتها في الزلزال.

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فإذا بها تصرخ وتبكي فوق الجثث المغطاة التي انتشلت خلال عمليات بحث بين الأنقاض في مدينة هاتاي بعدما اكتشفت أن أفراداً من عائلتها بينهم.

أكثر من 9600 قتيل

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى أكثر من 9600، الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين نحو 38 ألفاً.

ففي أحدث حصيلة للضحايا، أعلن مسؤولون وعاملون طبيون، أن 7108 أشخاص قضوا في تركيا، و2547 في سوريا.

فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.