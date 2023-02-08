كإبرة في كومة قش.. انتشال رضيعة حية بعد 60 ساعة تحت الأنقاض
كإبرة من وسط كومة قش، انتشلت فرق الإنقاذ في ولاية أديمان التركية، اليوم الأربعاء، رضيعة عمرها شهران من تحت الأنقاض بعد نحو 60 ساعة دون رضاعة منذ وقوع الزلزال المدمر.
إنقاذ طفلة رضيعة بالغة من العمر "شهرين" في ولاية "أديمان" بعد 72 ساعة— سلطان (@sul6an_651) February 8, 2023
لا إله الا الله ،
في هذي المناظر عبرة وان كانت بصورة مصيبة رضيعة بعمر شهرين تعيش بعد 72 ساعة وسط هذا الركام والانقاض وبدون شراب ، ماهو يومك ولو اطبق عليك جبلين #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/pdh9iwhA6K
التعرف على الجثث
إلى هذا، سار أتراك بين مئات الجثث في الملاعب وساحات انتظار السيارات، اليوم الأربعاء، ورفعوا الأغطية بعناية عن الوجوه في محاولة للتعرف على أقاربهم، الذين لقوا حتفهم في زلزال مدمر هز المنطقة.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
11 ألف قتيل
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 11 ألف قتيل، الأربعاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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