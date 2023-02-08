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زلزال تركيا

كإبرة في كومة قش.. انتشال رضيعة حية بعد 60 ساعة تحت الأنقاض

دبي - العربية.نت
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كإبرة من وسط كومة قش، انتشلت فرق الإنقاذ في ولاية أديمان التركية، اليوم الأربعاء، رضيعة عمرها شهران من تحت الأنقاض بعد نحو 60 ساعة دون رضاعة منذ وقوع الزلزال المدمر.

التعرف على الجثث

إلى هذا، سار أتراك بين مئات الجثث في الملاعب وساحات انتظار السيارات، اليوم الأربعاء، ورفعوا الأغطية بعناية عن الوجوه في محاولة للتعرف على أقاربهم، الذين لقوا حتفهم في زلزال مدمر هز المنطقة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

11 ألف قتيل

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 11 ألف قتيل، الأربعاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

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