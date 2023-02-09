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الطفلة التركية الصغيرة عقب إنقاذها
الطفلة التركية الصغيرة عقب إنقاذها
زلزال تركيا

طفلة تركية تعود من تحت الركام على يد فريق كوري جنوبي

بدت الطفلة الصغيرة في حالة جيدة لدى إخراجها وهي محمولة بيد أحد المنقذين

العربية.نت
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انتشل فريق إنقاذ كوري جنوبي، الخميس، طفلة تركية صغيرة من أسفل الأنقاض في مدينة أنطاكيا عاصمة ولاية هطاي، التي ضربها زلزال الاثنين الماضي.

وبدت الطفلة الصغيرة في حالة جيدة لدى إخراجها وهي محمولة بيد أحد المنقذين.

والتف حول الطفلة آخرون يصيحون ويهللون فرحا بنجاتها، ويلتقطون لها أول صورة بعد أن كُتبت لها حياة جديدة، بحسب ما نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

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ولا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء من البرد الشديد، جهودهم بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

ورغم أن الأمل يتضاءل كلما مرّ الوقت، ما زال عمال الإنقاذ يعثرون على القليل من الناجين تحت الأنقاض، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

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