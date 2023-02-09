بعد 80 ساعة تحت الأنقاض.. انتشال طفل تركي ونقله للمستشفى
أنقذت الفرق الطفل محمد أمين بيرك، أثناء عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق
أنقذت فرق الإغاثة الخميس، طفلًا من تحت الأنقاض بعد مضي 80 ساعة على وقوع الزلزال المدمر في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وأنقذت الفرق الطفل محمد أمين بيرك، أثناء عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول.
ونجحت الفرق، الخميس، في إخراج الطفل حياً بعد مضي 80 ساعة على مكوثه تحت الأنقاض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.
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