أبصروا النور من تحت الركام.. إنقاذ عالقين بتركيا بعد 100 ساعة من الزلزال

رغم مرور ساعات طويلة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض آلاف المنازل المدمرة، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين. ومع ذلك يبقى الأمل، حيث أن "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس".

وأفاد موقع "يني شفق" التركي بأن فرق الإنقاذ تمنت من إنقاذ شخص واحد من تحت الأنقاض بعد 100 ساعة في كهرمان مرعش.

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100'ÜNCÜ SAATTE MUCİZE KURTULUŞ



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altı arama kurtarma çalışmaları beşinci günde de devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir kişi 100 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.https://t.co/x8yPSLfAyr pic.twitter.com/A52lMTLuH3 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2023

كما تمكنت الفرق من إنقاذ خديجة أوزجلبي (65 عاما) وابنتها مهربان سلطان (33 عاما) من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش، بعد مرور 92 ساعة على الزلزال.

Madenciler, 90 saat mahzur kalan küçük Gülsüm'ü kurtardı.



Adıyaman'daki enkaz alınında madencilerin açtıkları galeriyle Gülsüm hayata tutundu. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 9, 2023

وفي ولاية هطاي، نجحت فرق البحث في إنقاذ تولغا دوغان وطفلته البالغة من العمر 5 أعوام من تحت الأنقاض بعد مرور 90 ساعة على الزلزال.

وفي نفس الولاية تمكنت الفرق في إنقاذ الطفلة هلال صاغلام (10 أعوام) من تحت الأنقاض بعد مرور 90 ساعة. كما أنقذت الفرق امرأة مع طفلها الرضيع البالغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض.

MUCİZENİN ADI 'YAĞIZ' OLDU



Hatay’ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.https://t.co/dReLdL0kqK pic.twitter.com/s9BtxC3S2q — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2023

كما تمكنت الفرق من إنقاذ الطفل ياووز تركمان (12 عاما) من تحت الأنقاض بعد 92 ساعة.

وفي ولاية أدي يامان، تمكنت الفرق من إنقاذ المسنة رمزية بولاط (73 عاما) من تحت الأنقاض بعد 86 ساعة.

94 SAAT SONRA YÜRÜYEREK ÇIKTI



Gaziantep’te verdiği sesle ekipleri harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı. İsminin Adnan olduğu öğrenen genç, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım.'' dedi.https://t.co/rBeMJuXKvT pic.twitter.com/aoSSjaKz4t — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2023

وفي ولاية عثمانية، أنقذت الفرق مراد بال أوغلو (26 عاما) من تحت الأنقاض بعد مرور 91 ساعة.

ونقلت فرق الإسعاف الناجين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

وباتت حصيلة القتلى تلامس 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 79 ألف شخص إجمالا. ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.