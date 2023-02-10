أردوغان: الاستجابة للزلزال لم تكن بالسرعة التي نريدها
الرئيس التركي يقول إن المناطق المتضررة من الزلزال تمتد إلى نحو 500 كيلومتر
قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اليوم الجمعة إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي بلغ 18 ألفا و991.
وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن عدد المصابين جراء الزلزال ارتفع إلى 75 ألفا و570 مصابا.
#أردوغان: 140 ألف فرد يشاركون في عمليات الإنقاذ— العربية (@AlArabiya) February 10, 2023
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وأشار أردوغان إلى أن المناطق المتضررة من الزلزال تمتد إلى نحو 500 كيلومتر، الأمر الذي يصعب إيصال المساعدات إليها جميعا، مشيرا الى أن "الاستجابة للزلزال لم تكن بالسرعة التي نريدها".
وأضاف أنه تم رصد حالات "سرقة ونهب" للسلع من المحلات التجارية، متوعدا بأن السلطات ستكون "أكثر عنفا" مع مرتكبيها وستعاقبهم بأشد الطرق.
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ذكرت في وقت سابق اليوم أنه جرى إجلاء ما يصل إلى 75 ألفا و780 شخصا من المناطق المنكوبة بالزلزال البالغة شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا.
وقال أردوغان أمس الخميس إن تركيا واجهت أكبر كارثة زلزال شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، مشيرا إلى أن أعمال الإغاثة مازالت مستمرة وأن الدولة تحشد كل مواردها لإنقاذ الأرواح والتخفيف عن المنكوبين.
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