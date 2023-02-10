اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
#أردوغان: عدد القتلى وصل إلى 18,991 وعدد المصابين وصل إلى أكثر من 75 ألفا #العربية #تركيا #زلزال_سوريا_تركيا
أردوغان
زلزال تركيا

أردوغان: الاستجابة للزلزال لم تكن بالسرعة التي نريدها

الرئيس التركي يقول إن المناطق المتضررة من الزلزال تمتد إلى نحو 500 كيلومتر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اليوم الجمعة إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي بلغ 18 ألفا و991.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن عدد المصابين جراء الزلزال ارتفع إلى 75 ألفا و570 مصابا.

وأشار أردوغان إلى أن المناطق المتضررة من الزلزال تمتد إلى نحو 500 كيلومتر، الأمر الذي يصعب إيصال المساعدات إليها جميعا، مشيرا الى أن "الاستجابة للزلزال لم تكن بالسرعة التي نريدها".

وأضاف أنه تم رصد حالات "سرقة ونهب" للسلع من المحلات التجارية، متوعدا بأن السلطات ستكون "أكثر عنفا" مع مرتكبيها وستعاقبهم بأشد الطرق.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ذكرت في وقت سابق اليوم أنه جرى إجلاء ما يصل إلى 75 ألفا و780 شخصا من المناطق المنكوبة بالزلزال البالغة شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا.

أبصروا النور من تحت الركام.. إنقاذ عالقين بتركيا بعد 100 ساعة من الزلزال العرب والعالم زلزال تركيا أبصروا النور من تحت الركام.. إنقاذ عالقين بتركيا بعد 100 ساعة من الزلزال



وقال أردوغان أمس الخميس إن تركيا واجهت أكبر كارثة زلزال شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ، مشيرا إلى أن أعمال الإغاثة مازالت مستمرة وأن الدولة تحشد كل مواردها لإنقاذ الأرواح والتخفيف عن المنكوبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأفعى الروبوت وفئران مزودة بالكاميرات.. أحدث ما يعتمده الخبراء للبحث عن ناجين تحت ال الأفعى الروبوت وفئران مزودة بالكاميرات.. أحدث ما يعتمده الخبراء للبحث عن ناجين تحت ال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط