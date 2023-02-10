بوتين: نجحنا في إحباط خطط "الحرب الهجينة " للغرب ضد روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: من المهم للغاية استخدام الدبلوماسية بشكل فعال لحماية السيادة والأمن الوطني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المهم للغاية في ظروف الحرب الهجينة ضد روسيا، استخدام الدبلوماسية بشكل فعال لحماية السيادة والأمن الوطني.
وقال بوتين في رسالة تهنئة لموظفي وزارة الخارجية الروسية، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للكرملين: "هناك طلب كبير على أفضل صفات الخدمة الدبلوماسية المحلية اليوم، في ظروف الحرب الهجينة ضد روسيا، عندما يكون من المهم للغاية استخدام أدوات السياسة الخارجية بأقصى قدر من الفعالية لحماية سيادة دولتنا وأمننا الوطني".
وأضاف الرئيس الروسي: "إلى حد كبير بفضل جهودكم، لم يصبح من الممكن إحباط خطط الغرب لعزل بلدنا وحسب بل وتكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع العالمي أيضا: دول الفضاء الأوراسي والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأميركا اللاتينية".
كما أشار بوتين إلى أن "حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس ودعم المغتربين الروس، والكفاح الذي لا هوادة فيه ضد أي مظاهر للنازية الجديدة والتمييز على أساس الجنسية" تظل من بين أولويات الدبلوماسية الروسية.
وتابع الرئيس أن الدبلوماسية الروسية ستواصل الإسهام في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وديمقراطي حقاً، يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف بها عالمياً. ووفقا لبوتين، من المهم بالنسبة لروسيا "زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين المسؤولين".
كما أشار الرئيس إلى أهمية تقوية الصلات مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وتعزيز عمليات التكامل الأوراسية، والتعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتحقيق إمكانات دولة الاتحاد، وتوسيع التعاون في إطار منظمة شنغهاي وبريكس.
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