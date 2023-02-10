زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ"صاروخ" باليستي
خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، ارتدت قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد
ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.
وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن السيدة ري سول-جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وحولهم قادة عسكريون، مشيرة إلى أن القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتضمن العرض العسكري الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونغ يانغ، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.
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