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من مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 202 (فرانس برس)
لبنان

لبنان.. مطالب غربية عاجلة بانتخاب رئيس وتحقيق شفاف حول مرفأ بيروت

بيان مشترك: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا تبدي بالغ القلق بشأن الوضع الحالي في لبنان

العربية.نت، وكالات
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أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية.

وأصدرت البيان التالي:

يعرب الموقعون عن عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان.

نحث كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون.

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ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي.

إنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.

نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما نعرب عن استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية.

ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني.

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