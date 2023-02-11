كاتب خطابات بوتين السابق وأشهر مغنيات روسيا.. "عملاء"
القضاء الروسي أضاف عباس غالياموف زيمفيرا رامازانوفا، بالإضافة للسياسي المعارض ديمتري غودكوف، إلى قائمة العملاء الأجانب
أضافت روسيا الجمعة كاتب خطابات سابق للرئيس فلاديمير بوتين إلى سجل خاص بالوكلاء الأجانب، إلى جانب إحدى أشهر المطربات في البلاد، وسياسي معارض بارز فر إلى الخارج.
يلزم القانون الروسي المنظمات والأفراد الذين اعتبرت السلطات أنهم يتلقون تمويلاً أجنبياً بتعريف أنفسهم على أنهم "عملاء أجانب"، مما قد يقوض مصداقيتهم.
وقالت وزارة العدل إن عباس غالياموف "وزع مواد التي أنشأها عملاء أجانب على عدد غير محدود من الناس، وتحدث ضد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وشارك في منصات المعلومات التي قدمتها الهياكل الأجنبية".
وكثيراً ما نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً مصدرها غالياموف، كاتب خطابات بوتين خلال الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء عامي 2008 و2012. وقد جذب الانتباه مؤخراً بظهوره على شبكة "سي. إن. إن"، حين أشار إلى أن بوتين قد يواجه انقلاباً عسكرياً.
وقالت الوزارة إنها وضعت أيضاً نجمة البوب زيمفيرا رامازانوفا على القائمة، وأضافت أنها عارضت علناً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتلقت أموالاً من جهة أجنبية غير محددة. يذكر أن المغنية غادرت روسيا.
كما تم تصنيف ديمتري غودكوف، السياسي المعارض المعروف قبل فراره من روسيا في عام 2021، أيضاً كعميل أجنبي.
ويتّهم غودكوف بالدعوة إلى "إمداد أوكرانيا بالسلاح" و"فرض قيود على روسيا".
-
صورة توّرط وزيرين تونسيين.. حضرا مع الغنوشي بسفارة إيرانالصورة ظهر فيها وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي وهما يشاركان في قطع كعكة بمساعدة الغنوشي والسفير الإيراني وكذلك عضو "جبهة الخلاص" المعارضة عصام الشابي المغرب العربي
-
توقيف متعهّد بناء تركي قبل محاولته السفر بعد انهيار عمارتهيقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي في جنوب شرق تركيا العرب والعالم
-
واشنطن: روسيا خسرت نصف دباباتها الثقيلة في أوكرانيامساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: روسيا خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها العرب والعالم