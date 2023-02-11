مراسل العربية: إنقاذ فتاتين من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا

ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه تم انتشال فتاتين (11 عاما) و(9 سنوات) وتجري محاولة انتشال الثالثة (7 سنوات) من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش في تركيا بعد وفاة أشقائهن الثلاثة.

وذكر خال الفتاتين لمراسل "العربية" و"الحدث" أن والدي الفتاتين توفيا إضافة إلى شقيقات ثلاث أخريات.

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وكان الخال متأثرا واختلطت مشاعره ما بين الفرحة والحزن.

وانتشلت الفتاتان بعد أكثر من مرور 122 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

ويتضاءل الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور ستة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.