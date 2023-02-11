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العربية ترصد لحظة إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش التركية
زلزال تركيا

مراسل العربية: إنقاذ فتاتين من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا

العربية.نت
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ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه تم انتشال فتاتين (11 عاما) و(9 سنوات) وتجري محاولة انتشال الثالثة (7 سنوات) من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش في تركيا بعد وفاة أشقائهن الثلاثة.

وذكر خال الفتاتين لمراسل "العربية" و"الحدث" أن والدي الفتاتين توفيا إضافة إلى شقيقات ثلاث أخريات.

وكان الخال متأثرا واختلطت مشاعره ما بين الفرحة والحزن.

مراسل العربية: لحظة صمت في كهرمان مرعش أثناء عملية إنقاذ شخص من تحت الأنقاض
مراسل العربية: لحظة صمت في كهرمان مرعش أثناء عملية إنقاذ شخص من تحت الأنقاض

وانتشلت الفتاتان بعد أكثر من مرور 122 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

ويتضاءل الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور ستة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.

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