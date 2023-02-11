"العربية" ترصد إنقاذ الطفلة عائشة في قهرمان مرعش بتركيا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

رصدت قناة "العربية"، السبت، إنقاذ الطفلة عائشة، 7 سنوات، من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش التركية.

وخرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.

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بعد ساعات من البحث المركز.. #العربية ترصد لحظة إنقاذ 3الطفلة السورية عائشة في #قهرمان_مرعش بـ #تركيا بعد 6 أيام عاشتها تحت الأنقاض

#العربية pic.twitter.com/ccUXiDinXo — العربية (@AlArabiya) February 11, 2023

وتابعت "العربية" حصريا عبر 4 ساعات على الهواء مباشرة دراما إنقاذ الطفلة.

وبدت على وجه الطفلة علامات الألم لدى خروجها، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقبل إخراجها من تحت الركام، قال مصدر لـ العربية: "ربما ننهي عملية الإنقاذ خلال دقائق".

#العربية ترصد اقتراب الفرق المختصة من إنقاذ #الطفلة_عائشة من تحت الأنقاض في #قهرمان_مرعش التركية .. ومصدر لـ العربية: ربما ننهي العملية خلال 10 دقائق

#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/KZ9YkJrxa0 — العربية (@AlArabiya) February 11, 2023

كما أكد خال الفتاة السورية أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث معها.

خال الفتاة السورية التي يتم إنقاذها في #قهرمان_مرعش يؤكد لـ #العربية أنها على قيد الحياة وتحدث معها

#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/UHaWVRIeJV — العربية (@AlArabiya) February 11, 2023

ولدى إنقاذ عائشة من تحت الأنقاض.. أكد جد الطفلة لـ "العربية" أن "شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة".

وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت قبل ساعات الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.

وأعرب أحد أقارب الطفلة عائشة في الموقع عن فرحته العارمة بنجاتها.

وولدت الطفلة عائشة من جديد بعد أن ضعف الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.