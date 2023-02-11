"العربية" ترصد إنقاذ الطفلة عائشة في قهرمان مرعش بتركيا بعد 6 أيام تحت الأنقاض
تابعت "العربية" حصريا عبر 4 ساعات على الهواء مباشرة دراما إنقاذ الطفلة
رصدت قناة "العربية"، السبت، إنقاذ الطفلة عائشة، 7 سنوات، من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش التركية.
وخرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.
بعد ساعات من البحث المركز.. #العربية ترصد لحظة إنقاذ 3الطفلة السورية عائشة في #قهرمان_مرعش بـ #تركيا بعد 6 أيام عاشتها تحت الأنقاض— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
#العربية pic.twitter.com/ccUXiDinXo
وتابعت "العربية" حصريا عبر 4 ساعات على الهواء مباشرة دراما إنقاذ الطفلة.
وبدت على وجه الطفلة علامات الألم لدى خروجها، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.
وقبل إخراجها من تحت الركام، قال مصدر لـ العربية: "ربما ننهي عملية الإنقاذ خلال دقائق".
#العربية ترصد اقتراب الفرق المختصة من إنقاذ #الطفلة_عائشة من تحت الأنقاض في #قهرمان_مرعش التركية .. ومصدر لـ العربية: ربما ننهي العملية خلال 10 دقائق— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/KZ9YkJrxa0
كما أكد خال الفتاة السورية أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث معها.
خال الفتاة السورية التي يتم إنقاذها في #قهرمان_مرعش يؤكد لـ #العربية أنها على قيد الحياة وتحدث معها— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/UHaWVRIeJV
ولدى إنقاذ عائشة من تحت الأنقاض.. أكد جد الطفلة لـ "العربية" أن "شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة".
وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت قبل ساعات الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.
بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. جد #الطفلة_عائشة يؤكد لـ #العربية: شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/xldBcYGDZw— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
وأعرب أحد أقارب الطفلة عائشة في الموقع عن فرحته العارمة بنجاتها.
شاهد.. فرحة أحد أقارب #الطفلة_عائشة بإنقاذها بعد 6 أيام من الزلزال في #قهرمان_مرعش— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
#العربية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/gzEAoShwAB
وولدت الطفلة عائشة من جديد بعد أن ضعف الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.
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