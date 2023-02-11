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الطفلة عائشة
الطفلة عائشة بعد إنقاذها
زلزال تركيا

"العربية" ترصد إنقاذ الطفلة عائشة في قهرمان مرعش بتركيا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

تابعت "العربية" حصريا عبر 4 ساعات على الهواء مباشرة دراما إنقاذ الطفلة

قناة العربية
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رصدت قناة "العربية"، السبت، إنقاذ الطفلة عائشة، 7 سنوات، من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش التركية.

الطفلة عائشة نجت بمعجزة
الطفلة عائشة نجت بمعجزة

وخرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.

وتابعت "العربية" حصريا عبر 4 ساعات على الهواء مباشرة دراما إنقاذ الطفلة.

وبدت على وجه الطفلة علامات الألم لدى خروجها، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقبل إخراجها من تحت الركام، قال مصدر لـ العربية: "ربما ننهي عملية الإنقاذ خلال دقائق".

كما أكد خال الفتاة السورية أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث معها.

ولدى إنقاذ عائشة من تحت الأنقاض.. أكد جد الطفلة لـ "العربية" أن "شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة".

وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت قبل ساعات الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.

وأعرب أحد أقارب الطفلة عائشة في الموقع عن فرحته العارمة بنجاتها.

وولدت الطفلة عائشة من جديد بعد أن ضعف الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.

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