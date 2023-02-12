القوات المسلحة الأوكرانية: المعارك تحتدم في دونيتسك

مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، السبت، أن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة.

وقال إن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوماً يومياً في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرقي أوكرانيا تحاول موسكو السيطرة عليها بالكامل، وفق رويترز.

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قتال عنيف

كما أضاف على تطبيق المراسلة تليغرام بعد اتصال مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي أن "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا"، مردفاً: "نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقاً وكسبنا موطئ قدم".

غير أن زالوجني لم يحدد الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها. وكشف أن أوكرانيا مازالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

مقاومة شرسة

إلى ذلك أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، السبت، أن قواته تواجه مقاومة شرسة حول باخموت من المدافعين الأوكرانيين.

ولفت أيضاً إلى أن الأمر قد يستغرق من موسكو عامين للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل.

فيما قالت بريطانيا، الجمعة، إن القوات الروسية تحقق مكاسب في شمال باخموت لكنها تواجه صعوبة أكبر في مهاجمة فوليدار الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً جنوباً.

يذكر أن موسكو كانت أعلنت العام الماضي أن دونيتسك ولوغانسك أصبحتا من الجمهوريات التابعة لروسيا، في تحرك أدانته معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووصفته بأنه غير قانوني.