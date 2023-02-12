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زلزال تركيا

بسبب تهديدات.. انسحاب بعثة الإنقاذ الإسرائيلية من تركيا

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بعثة الإنقاذ الإسرائيلية انسحبت من تركيا بسبب تهديد أمني "كبير" على حياة أفرادها.

ولم تذكر وسائل الإعلام المزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديد.

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انسحاب

في الوقت نفسه ذكرت منظمة "يونايتد هاتسالا" لخدمات الإغاثة الطبية الإسرائيلية في حسابها على تويتر، أن بعثتها للإنقاذ في تركيا انسحبت وستعود إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن.

وقالت المنظمة إنه "بسبب تهديد أمني كبير على مهمة الإنقاذ والإغاثة الإسرائيلية في تركيا، ستنتهي مهمة الإنقاذ التابعة ليونايتد هاتسالا، وسيعود فريقنا إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

ارتفاع عدد القتلى

إلى هذا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 29605، بحسب ما أعلنت إدارة حالات الطوارئ التركية، اليوم الأحد.

وجاء في بيان الإدارة "تم إدراج 29605 أشخاص في قوائم الضحاليا، وتم إجلاء 147934 من مواطنينا إلى محافظات أخرى من المناطق المتضررة من الزلزال".

يشار إلى أن زلزال الاثنين الماضي تسبب في تدمير مساحات شاسعة من بلدات ومدن في تركيا وسوريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص. ومع دخول جهود الإنقاذ يومها السابع، فإن الوقت ينفد أمام الأطقم للوصول إلى الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض لكن طواقم الطوارئ ما زالت تعثر على ناجين.

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