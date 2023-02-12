تركيا: لم نفقد الأمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الاثنين الماضي، وخلف أكثر من 29 ألف قتيل.

وتابع "لن ننهي مرحلة الإنقاذ من المناطق المنكوبة بدون أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين"، مشيراً إلى إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة عبر الطيران.

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كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.

وأعلن نائب الرئيس أن مطار أنطاكية في محافظة هطاي جنوب تركيا أصبح متاحا لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، مشيرا إلى أن مراكز الإجلاء تعمل بشكل "مكثف" لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة.

ارتفاع عدد الضحايا

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 29605، بحسب ما أعلنت إدارة حالات الطوارئ التركية، اليوم الأحد.

فيما نقلت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث قولها، إنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصاً.

في موازاة ذلك، ارتفعت التحذيرات الأممية من إمكانية انتشار بعض الأوبئة لاسيما الكوليرا، فيما أعلنت منظمة الصحة، أمس السبت، أن عدد المتضررين من الزلزال المدمّر بلغ نحو 26 مليون شخص، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

ونبهت أيضاً إلى أن أكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.