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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy walks following a bilateral meeting with EU leaders during the European leaders summit, in Brussels, Belgium February 9, 2023. REUTERS/Yves Herman
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يقيل مسؤولا كبيرا ويؤكد أن حملة التطهير مستمرة

أقال الرئيس الأوكراني رسلان دجوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني.. دون ذكر أسباب لذلك

العربية.نت
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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت مرسوماً بإقالة مسؤول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.

وأقالت السلطات عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات. ويقول الاتحاد الأوروبي إن التصدي للفساد من المطالب اللازمة قبل انضمام أوكرانيا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأقال الرئيس الأوكراني رسلان دجوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني، وفقاً لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسباباً لهذا القرار.

رسلان دجوبا
رسلان دجوبا

ولم يذكر زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور. وكان الرئيس الأوكراني قد شدد خلال الخطاب على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

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وقال زيلينسكي إنه التقى بمسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية.. ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة".

وكان وزير الدفاع الأوكراني قد قال يوم الخميس إن مئات المسؤولين في الوزارة أو القوات المسلحة أحيلوا لتحقيقات تأديبية خلال العام الماضي بعد عمليات تدقيق داخلي، مضيفاً أنه "لا يتسامح مطلقاً" مع الفساد.

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