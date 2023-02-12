صواريخ روسية تستهدف خاركيف.. والمعارك تحتدم في دونيتسك

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني مساء السبت إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوماً يومياً في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو السيطرة عليها بالكامل.

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وقال زالوجني على تطبيق تيليغرام بعد اتصال مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا".

وتابع: "نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقاً وكسبنا موطئ قدم".

ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها. وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

صواريخ على خاركيف

من جهته قال حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف إن تقارير أولية تشير إلى أن ثلاثة صواريخ روسية من طراز إس-300 سقطت على خاركيف ليل السبت-الأحد.

وأضاف في رسالة على على تطبيق تيليغرام: "تضررت إحدى منشآت البنية التحتية. ويجري التحقق من المعلومات المتعلقة بالضحايا وحجم الدمار".

وأصابت صواريخ روسية منشآت لتوليد الطاقة في خاركيف، أكبر مدن شرق أوكرانيا، الجمعة في هجوم تسبب في إصابة ثمانية أشخاص.

أوكرانيا تتفادى انقطاع التيار

في سياق آخر، قالت شركة " دي. تي. إي. كيه"، أكبر شركة خاصة لإنتاج الطاقة في أوكرانيا، السبت إن ثلاث مناطق أوكرانية كبرى، فضلاً عن العاصمة كييف، ستكون قادرة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي الأحد في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على إصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت جراء هجوم روسي كبير.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت "هجوماً كبيراً" على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الجمعة.

وقالت "دي. تي. إي. كيه" في بيان إن شركة تشغيل الشبكة "يوكرينرجو" لن تفرض مزيداً من القيود على الاستهلاك الأحد، مما يعني أنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي في كييف والمنطقة المحيطة بها وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبرو.

وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قد أعلن أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مئة صاروخ ونفذت 12 هجوماً جوياً و20 قصفاً بالمدفعية. وأضافت أنه تم تدمير 61 صاروخ كروز روسيا.

وهاجمت روسيا مراراً البنية التحتية في أوكرانيا، مما يجعل ملايين الأوكرانيين بدون كهرباء أو تدفئة أو مياه على مدى أيام في ذروة الشتاء.