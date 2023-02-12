صور مؤلمة.. عائلات ثكلى تبحث عن أحبائها في مشارح مستحدثة

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TOPSHOT - Relatives walk past the bodies of victims stored at the city's sports hall, two days after a strong earthquake struck the region, in the southeastern Turkish city of Kahramanmaras on February 8, 2023. Many have taken refuge from relentless aftershocks, cold rain and snow in mosques, schools and even bus shelters -- burning debris to try to stay warm, after the earthquake, which is the largest Turkey had seen since 1939. (Photo by OZAN KOSE / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid romania - turkey - quake - aid turkey - syria - quake turkey - syria - quake syria - turkey - quake syria - turkey - quake syria - turkey - quake syria - turkey - quake syria - turkey - quake topshot - turkey - syria - quake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake turkey - earthquake syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid topshot - turkey - syria - quake turkey - earthquake topshot - turkey - syria - quake topshot - turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake Rescuers lead a rescue operation to save 24-year-old Melisa Ulku from the rubble of a collapsed building at Elbistan district of Kahramanmaras on February 11, 2023, five days after a 7,8-magnitude earthquake struck southeast Turkey. turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake topshot - turkey - syria - quake topshot - cyprus - quake - turkey - syria topshot - cyprus - quake - turkey - syria syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake turkey - syria - quake cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria cyprus - quake - turkey - syria syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid syria - turkey - quake - aid turkey - syria - quake syria - turkey - quake turkey - syria - quake topshot - syria - turkey - quake
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
زلزال تركيا

صور مؤلمة.. عائلات ثكلى تبحث عن أحبائها في مشارح مستحدثة

الجثث المجهولة الهوية موزعة وفق المباني المنهارة حيث عثر عليها حتى يسهل على الأقارب أن يجدوها بحسب عنوان المتوفى

كهرمان مرعش (تركيا) – فرانس برس
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بعد انقطاع الأخبار من خالتها، قصدت توبا يولكو المجمع الرياضي حيث وضعت الجثث التي انتشلت من أنقاض مدينتها كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، علّها تجد جثمانها.

هنا، اهتزت الأرض الاثنين 75 ثانية، وهي مدّة طويلة خلّفت خراباً ودماراً هائلين.

وقالت توبا بقلق: "سمعنا أن السلطات لن تحتفظ بالجثث لفترة طويلة وستنقلها إلى مكان آخر لدفنها. أدعو الله أن أجدها".

الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش

تبحث عائلات عن قتلاها في مشارح مستحدثة في جنوب تركيا، مثل مواقف سيارات وملاعب وصالات رياضية. وقد تعهّدت السلطات التعرف على كل الجثث وتسليمها لذويها.

وقال المدعي العام الذي أرسل لطمأنة العائلات الثكلى: "ستسلّم كل جثة لذويها". وتابع: "لا تقلقوا، نحن نأخذ عينات دم من كل جثة لم يطالب بها أحد".

حتى الآن، انتشلت أكثر من 20 ألف جثة من تحت الأنقاض في تركيا (حصيلة القتلى أكثر من 25 ألفا مع ضحايا سوريا).

وفي صالة الألعاب الرياضية في كهرمان مرعش، تجمعت عائلات لإلقاء نظرة على الجثث الموضوعة في أكياس أو تحت بطانيات، علّها تجد أحبة فقدوا في الزلزال.

وقال محقق متخصص في مسارح الجريمة لم يرغب في كشف اسمه لوكالة "فرانس برس": "نظهر وجوه الجثث للأقارب".

الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش

وتقع صالة الألعاب الرياضية هذه في محاذاة حقل شاسع في إحدى ضواحي المدينة، إلى حيث تتوافد شاحنات لنقل الجثث بشكل متواصل لتفرغ حمولتها ثم تغادر.

وأوضح المحقق: "إذا بقيت الجثة مجهولة الهوية، نأخذ بصمات الأصابع وعينة من الأسنان لمقارنتها بالأقارب" عندما يأتون.

عينات وصور

وفي مقبرة مستحدثة، تم تعداد حوالي ألفَي جثة، وفقاً للتقديرات، لكنّ مواكب جديدة تستمر في الوصول ناقلةً جثثاً إضافية.

ووضعت لوحات لأسماء الضحايا كتبت بخط اليد فوق كل جثة على عجل، بينما بعض الجثث لف بوشاح حتى تتمكن العائلات من تحديد مكان أحبائها في هذه المساحة الشاسعة.

الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
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ووضعت الجثث المجهولة الهوية على حدة. يأخذ المحقّقون من كل منها عينات ويلتقطون صوراً لها ويدوّنون ملاحظات.

وقال يوسف سكمان، ممثل مديرية الشؤون الدينية، إن الجثث المجهولة الهوية موزعة وفق المباني المنهارة حيث عثر عليها، مضيفاً: "هكذا يمكن الأقارب أن يجدوها بحسب عنوان المتوفى".

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة الجمعة إنه يأمل أن يتم التعرف على كل الجثث. وأضاف "نقوم بتحميل صور كل منها في برنامج خاص من أجل مطابقتها" مع الأقارب.

وفي صالة الألعاب الرياضية، فقدت توبا يولكو الأمل وغادرت قائلةً: "أخبرني المسؤول بأنه تم التعرف على كل الجثث". ثم توجهت إلى زوجها وقالت له "لنعد إلى الأنقاض".. قد تكون خالتها ما زالت هناك.

الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
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  • الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
  • الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
  • الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
  • الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
(4 صور)
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
الجثث في المشرحة المستحدثة بصالة رياضية في كهرمان مرعش
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