أسبوع على الكارثة.. هزّة أرضية تضرب مسقط رأس الزلزال

بعد مرور 7 أيام على الكارثة التي طالت جنوب تركيا، ضربت هزة أرضية جديدة بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مدينة قهرمان مرعش التركية.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض (38.07 شمالا) وخط طول (36.63 شرقا).

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جاء ذلك بعد أسبوع تماماً من زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

35000 ضحية في البلدين

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 35000 ضحية حتى الآن.

وأضافت "آفاد" في بيانها، أنه تم إجلاء آلافاً من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

كما أشارت إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش أيضاً.

رغم ذلك، أعلنت السلطات التركية أنها لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.

صدع بسبب الزلزال

"لن تنهي مرحلة الإنقاذ"

وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لن تنهي مرحلة الإنقاذ من المناطق المنكوبة بدون أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين"، مشيراً إلى إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة عبر الطيران.

كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.

وأعلن نائب الرئيس أن مطار أنطاكية في محافظة هطاي جنوب تركيا أصبح متاحا لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، مشيرا إلى أن مراكز الإجلاء تعمل بشكل "مكثف" لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة.