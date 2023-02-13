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FILE PHOTO: People sit next to a damaged building, as the search for survivors continues, in the aftermath of a deadly earthquake in Hatay, Turkey February 9, 2023. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
زلزال تركيا

عداد الموت يحصد المزيد.. نحو 37 ألف قتيل بزلزال تركيا

دبي - العربية.نت
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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 31 ألفا و643.

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نحو 5 آلاف قتيل في سوريا

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إن أكثر من 4300 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7600 آخرين في شمال غربي سوريا حتى يوم 12 فبراير/شباط، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 5200.

فيما أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث أمس أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "تقترب من نهايتها"، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.

آثار الدمار في تركيا (رويترز(
آثار الدمار في تركيا (رويترز(

كما توقع أن ترتفع أعداد القتلى أكثر بعد.

نقل المساعدات

وشدد على أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.

من سوريا (فرانس برس)
من سوريا (فرانس برس)

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.

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